Экс-футболист "Аякса" Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Бывший полузащитник голландского "Аякса" Абделак Нури вышел из комы. 22-летний футболист теперь может сидеть в инвалидной коляске и самостоятельно принимать пищу. Нури пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней.

After 2 years, 8 months and 19 days, Abdelhak Nouri has woken from a coma.



He can now eat and sit in a wheelchair.



The Ajax midfielder collapsed in a match vs Werder Bremen on July 8th 2017.



Such good news to hear 💪 pic.twitter.com/A3SnzqfFLI — talkSPORT (@talkSPORT) March 26, 2020

Напомним, что 8 июля 2017 года футболист во время товарищеского матча с "Вердером" из Бремена, который проходил в австрийском Инсбруке, потерял сознание прямо на поле. Нури был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы.

Позже пресс-служба "Аякса" заявила о необратимых повреждениях мозга футболиста.