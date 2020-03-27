Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 77,65-77,8 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 77,73 руб. — это на 26 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 85,86 руб., повысившись на 44,75 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 34,44 коп. до 81,38 руб.

Нефть дорожает в пятницу после снижения цен накануне. Инвесторы оценивают стимулирующие меры, принимаемые во всем мире для ограничения экономических последствий пандемии коронавируса.

К 10:01 мск стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,5% и составила $26,48 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,6% до $22,97 за баррель.