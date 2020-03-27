Власти Москвы предупредили о больших пробках в пятницу

Объявленная Владимиром Путиным нерабочая неделя с 30 апреля в грядущие выходные может привести к дорожному коллапсу из-за большого количества выезжающих из Москвы. Столичные дали рекомендации, когда лучше покидать город.

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что в пятницу 27 марта в Москве ожидаются "дачные пробки" почти такого же размаха, как и перед майскими праздниками.

Самые крупные заторы ожидаются на вылетных и кольцевых магистралях. Специалисты рекомендуют едущим за город выезжать из него до 15:00, либо после 20:00-21:00. Если и этот временной отрезок упущен, в ЦОДД советуют отложить выезд на утро субботы.

C 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя из-за коронавируса. При этом столичные власти в этот период не планируют отменять плату за парковки и переводить автобусные полосы движения в режим "выходного дня".

Также ранее сообщалось, что на особый режим работы перейдет и ГИБДД.