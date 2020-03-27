РФПИ и японская Mirai Genomics создали уникальную тест-систему определения коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен через месяц представить автоматическую систему тестирования, которая сможет проводить более 5 тысяч тестов на коронавирус COVID-19 в день, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

РФПИ и японская Mirai Genomics создали линейку тест-систем для выявления коронавируса. Тест-системы можно использовать в стационарных лабораториях и уникальных, не имеющих аналогов портативных мини-лабораториях повсеместно, отметил Дмитриев в интервью РИА "Новости". Система использует способ SmartAmp, который требует до 30 мин. для экспресс-диагностики.

Созданы три продукта на основе этой технологии. Один — это решение для лабораторий, которые делают ПЦР-тесты. "Они могут использовать наш тест, тогда он будет занимать не 2 часа, а 30 минут", — отметил Дмитриев.

Второй продукт — переносное устройство, которое можно использовать в корпорациях, аэропортах. Прибор позволяет протестировать 20 человек в течение часа.

Третий продукт — это массивная автоматическая система тестирования, которая позволит производить более 5 тысяч тестов в день. "Такую машину мы поставим уже через четыре недели", — пояснил Дмитриев и добавил, что РФПИ в том числе предложит систему на экспорт.