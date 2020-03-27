27 марта 202010:05

Вести.net: Mail.Ru Group выделит 1 млрд рублей на помощь бизнесу

Mail.Ru Group выделит ресурсов на 1 млрд рублей в помощь бизнесу в нынешних условиях. Идея в том, что крупные компании перенесут все легче, а мера поддержки необходима. При этом речь не столько о деньгах, сколько именно о ресурсах огромной ИТ-корпорации, в программу включены считай все ее основные подразделения и соцсети и служба доставки еды, и такси, и сервис объявлений и структуры Mail.Ru прямо ориентированные на бизнес.

Итак, "Одноклассники" и "ВКонтакте" обещают удвоить бюджет на рекламу в соцсетях со 2 апреля по 30 июня. То есть компания сможет внести на счет скажем 1000 рублей, а потратить две. Дополнительные деньги на рекламу плюсом к этому обещают предоставить ресторанам и кафе, у которых есть доставка. Впрочем, предложение не бесконечно. У "Одноклассников" один пользователь сможет получить удвоение бюджета не больше 10 000, во "ВКонтакте" не больше 5 000 рублей в неделю.

Такси "Ситимобил" уже пообещала компенсацию всем водителям, которые заболели коронавирусом и оказались на карантине из-за контактов с заболевшими. Сервис объявлений "Юла" в 4 раза увеличил количество объявлений, которые можно размещать бесплатно, с пятидесяти до 200. Это должно помочь небольшим компаниям и специалистам, которые оказывают услуги на дому. Delivery Club пообещал снизить комиссию для новых ресторанов, которые подключаются к платформе, чтобы поддержать те заведения, которые пытаются перестроится на работу на вынос. Комиссию агрегаторов намерено субсидировать и государство.

Mail.Ru для бизнеса открыл до середины июня бесплатный доступ к корпоративному мессенджеру. В компании обещают, что с его помощью будет проще перевести компанию на удаленную работу. В мессенджере есть возможность проводить видеоконференции, кроме того, открыли бесплатный доступ к корпоративному облаку. Подразделение Cloud Storage, то есть облачные решения, предложило гранты до 100 000 рублей для социально значимого бизнеса и на перевод его инфраструктуры в облака Mail.Ru, а также помощь в этом самом переезде. Тут имеется ввиду, что если у аптеки, больницы или лаборатории из-за увеличения нагрузки отказывают системы учета и сайт, то можно получить этот грант и поддержку от Mail.Ru Group.

Ранее, в марте Mail.Ru Group вместе с "Яндексом" вошли в альянс по борьбе с COVID-19. Тогда объявлялось, что новое объединение займется оперативным тестированием людей на наличие коронавируса. К проекту подключат крупнейшие российские клиники и лаборатории. А еще в "Яндексе" нам сказали, что тоже разрабатывают варианты мер по поддержке пострадавших и обязательно расскажут о них, но позднее.

Впрочем, от карантинов страдают и самые большие корпорации, например, Apple готовится перенести традиционно осеннюю презентацию своих iPhone, с поддержкой сетей 5-го поколения. Как сообщает издание Nikkei Asian Review в Купертино сейчас обсуждают возможность передвинуть мероприятие на несколько месяцев. Причин две: первая - нарушение традиционных цепочек поставки, то есть приостановка работы десятков новых фабрик, а вторая причина - инженеры Apple должны работать на месте производства и сборки. Именно там выбирается окончательный оптимальный, или некоторые говорят идеальный дизайн устройства из множества вариантов. А с командировками тем более заграничными сегодня никак, да и штаб-квартира самой Apple сегодня полупустая. Все на удаленке, даже в пределах Купертино. В общем новости тревожные, если выход новых iPhone будет отложен, то это снова ударит по отрасли, так как на выпуске "яблочных" смартфонов завязаны тысячи компаний и миллионы сотрудников.

Текст: Вести.Hi-tech

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