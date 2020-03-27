Профессиональное ПО Apple станет бесплатным на 90 дней

Профессиональные приложения Apple для монтажа видео - Final Cut Pro X, и звука - Logic Pro X - станут бесплатными на 90 дней. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на Apple.

Ранее Final Cut Pro X можно было использовать бесплатно в пробном режиме в течение 30 дней. Однако для Logic Pro X - платформы аудиопродакшена, нацеленной на профессиональных музыкантов и звукоинженеров - пробный режим предоставляется впервые. В Apple сообщили, что возможность тестировать приложение бесплатно в течение трех месяцев должна появиться в ближайшие дни.

Функциональность приложений во время тестового периода никак не ограничена. Трехмесячный срок позволит пользователям, у которых из-за обусловленного эпидемией коронавируса карантина появилось больше времени на самообразование, изучить ПО и принять более осознанное решение о покупке.