Рогозин после общения с Лещенко сдал тест на коронавирус

После общения с Львом Лещенко, у которого подтвержден коронавирус COVID-19, на праздновании 60-летия отряда космонавтов и Центра подготовки космонавтов глава Роскосмоса стал контактным с зараженным лицом. Это было в Театре российской армии 13 марта. Дмитрий Рогозин сдал анализ на коронавирус. Он дал отрицательный результат.

В пресс-службе Роскосмоса заверили, что Дмитрий Рогозин чувствует себя прекрасно. В праздничном концерте участвовало много артистов, космонавтов, сотрудников ракетно-космической отрасли и Центра подготовки космонавтов, отмечает РИА Новости.

23 марта Лев Лещенко, вернувшийся после гастролей в Канаду и США, и его жена Ирина, обратились в инфекционную больницу №2 в Коммунарке. Они были госпитализированы. У Льва Лещенко развилось воспаление легких. Для проведения лечебных мероприятий его даже переводили в реанимацию, чтобы подключить к кислородному аппарату для улучшения насыщаемости крови кислородом.

Состояние Льва Лещенко улучшается, заверил главврач Коммунарской больницы Денис Проценко. По его словам, долечивание Народный артист РСФСР будет проходить в обычной палате. Владимир Винокур добавил, что двустороннее воспаление легких также развилось и у жены Лещенко Ирины.

В Москве на 27 марта от коронавируса вылечены еще 3 человека. На Москву приходится наибольшее число зараженных – 546 случаев из 840. 38 человек от коронавирусной инфекции уже избавились. Они продолжают даже после выписки из больницы находиться под медицинским наблюдением. Выздоровевшим выданы необходимые рекомендации.

Всего число заболевших в мире коронавирусом превысило полмиллиона человек, для более чем 24 тысяч из них заболевание оказалось смертельным. На первое место по числу заразившихся вышли Соединенные Штаты Америки. США перегнали Китай, где было более 80 тысяч заражений. ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта 2020 года.