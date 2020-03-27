Актер Николай Губенко попал в больницу с пневмонией вслед за женой

Депутат Мосгордумы, актер и сценарист Николай Губенко находится в больнице в Коммунарке с пневмонией, его проверяют на коронавирус.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что Губенко перенес серьезную операцию, в последнее время находился в изоляции, и поэтому не было в гуще людей. По его словам, актера положили в больницу с пневмонией.

"У него организм ослабленный, может это и не относится к коронавирусу, но это там сейчас определят, проверят его, конечно", — сказал Герасимов.

В пресс-службе Мосгордумы рассказали РИА Новости, что Губенко давно находился на больничном и с другими депутатами не контактировал. Поэтому других депутатов столичного парламента проверять на коронавирус не будут.

Как стало известно ранее, в Коммунарке находится супруга Губенко – актриса Жанна Болотова. Сам Губенко заявил, что у его жены пневмония, и опроверг информацию о том, что у нее якобы коронавирус.

Также в больнице находится певец Лев Лещенко. У него подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. По словам главврача, его состояние оценивается как стабильное.