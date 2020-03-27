Кириленко переизбран в состав центрального бюро FIBA

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко переизбран в состав центрального бюро Международной федерации баскетбола. Об это сообщила пресс-служба организации.

39-летний спортивный чиновник является членом центрального бюро FIBA с мая 2017 года. Кроме того, экс-игрок сборной России возглавляет Международную федерацию баскетбола в формате 3х3.