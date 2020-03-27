СК квалифицировал пожар с семью жертвами в Екатеринбурге как убийство

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семи человек во время пожара в Екатеринбурге, об этом в пятницу, 27 марта, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Следователи квалифицировали произошедшее по статьям "Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые путём поджога".

Напомним, что вечером в минувший четверг, 26 марта, загорелся двухэтажный жилой дом на улице Омской в Кировской районе города. Как сообщалось ранее, площадь пожара достигала 200 квадратных метров.

После того, как огонь был потушен, на месте ЧП были обнаружены семь тел. Один человек получил травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение.

Еще десять жильцов сумели эвакуироваться самостоятельно и не пострадали, в настоящее время они размещены в пункте временного пребывания.