"Вас маски не спасут!": на Сахалине помещенные под карантин туристы едва не устроили бунт

На Сахалине поместили на карантин в детский лагерь более туристов, вернувшихся из Таиланда. Вынужденное продолжение отдыха людям не понравилось и они едва не устроили бунт.

Губернатор Сахалина прокомментировал инцидент и сообщил, что у 29 человек из вернувшихся тест на коронавирус оказался "неотрицательным", их в обязательном порядке направляют в медицинские учреждения. А остальные должны остаться на карантине в лагере "Юбилейный" до взятия повторных анализов, поскольку они с высокой долей вероятности контактировали с больными.

Туристам не понравилось помещение под карантин и они едва не устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов, стоящих у ворот.

"Вас маски не спасут! — кричали с территории лагеря возмущенные карантином люди. — Вы заходите, ребята, сюда!" Полиццейские в средствах защиты, однако, предпочли остаться снаружи.

В пятницу, 27 марта, с Таиланда на Сахалин прилетит еще один самолет с двухсот пятьюдесятью пассажирами на борту. Все прилетевшие, по словам губернатора Валерия Лимаренко, будет также помещены на карантин.