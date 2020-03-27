Воронежская область в лидерах среди регионов для виртуальных экскурсий

Воронежская область вошла в топ-10 регионов для виртуальных туров и экскурсий по музеям и достопримечательностям. Регион на третьем месте после Подмосковья и Крыма, сообщает агентство "ТурСтат".



Как передают "Вести Воронеж", рейтинг составлен на основе исследования числа предложений виртуальных туров по регионам России в Google. Московская область занимает первую строчку рейтинга, виртуальные туры там представлены в поисковике 3,4 миллионов раз. На втором месте Крым с 3,06 миллионами запросов, третье – Воронежская область, к региону обращались 986 тысяч раз.



Самарская область, Краснодарский край, Иркутская, Ленинградская и Владимирская области, Башкортостан и Свердловская область занимают следующие строчки топ-10.

Виртуальные туры в настоящее время становятся все более популярны, тогда как большую часть времени жители России проводят дома. Также пользуются спросом виртуальные прогулки по музеям, онлайн-концерты в филармонии и трансляции спектаклей.

Напомним, что со следующей недели вся страна переходит на особый режим работы. Президентом было принято решение о недельных каникулах в связи с пандемией по коронавирусу. Для того, чтобы усилить эффект от этого решения, дополнительно вводятся ограничения по работе торговых центров, центров развлечения, ключевых, главных парков культуры и предприятий общепита.

В России за последние сутки зафиксировали еще 182 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 136 в Москве. Общее число заболевших достигло 840. Федеральный оперативный штаб подтвердил первые два летальных случая в столице. Вылечить удалось 38 человек. Ежедневно в проверках участвуют порядка 10 тысяч сотрудников полиции.