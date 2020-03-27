Драфт новичков НХЛ может пройти в формате видеоконференции

Национальная хоккейная лига не исключает возможности проведения процедуры драфта новичков в формате видеоконференции. Все будет зависеть от результатов борьбы с коронавирусной инфекцией в Северной Америке.

По информации Philadelphia Inquirer, руководство НХЛ склоняется к проведению видеоконференции, однако еще не приняла по этому поводу окончательного решения.

Ранее Национальная хоккейная лига перенесла церемонию вручения наград, а также драфт новичков на неопределенный срок.