Пензенским бурым мишкам Захару и Матвею исполнилось 7 лет

Бурые медведи Захар и Матвей отмечают семилетие. В честь праздника сотрудники Пензенского зоопарка подготовили для братьев занимательный подарок, передает ГТРК "Пенза".

"Сразу после рождения совсем еще крохотных медвежат бросила мама-медведица. Поэтому наши работники стали для них новыми родителями. Они и подобрали ослабленным малышам русские имена — Захар и Матвей", — говорят в зоопарке.

Представители пресс-службы учреждения отметили, что сейчас медвежата стали настоящими "русскими богатырями".

"Эта парочка любит работать на публику — ежедневно демонстрируют посетителям элементы борьбы, различные игры и проказы. Они от природы очень артистичны. В нашем регионе бурые медведи, увы, являются редкостью. Они включены в Красную Книгу региона, и встретить их можно только в Земетчинском районе", — рассказали сотрудники зоопарка.