В Петербурге водитель каршеринга устроил погром на дороге и сбежал с места ДТП. Видео

Регистратор очевидца запечатлел дорожный конфликт, произошедший днем в четверг, 26 марта, на Новоладожской улице в Санкт-Петербурге.

Между водителями автомобилей Nissan и Subaru возникло недопонимание. Судя по кадрам, последний попытался заблокировать машину оппонента и приступить к выяснению отношений.

После того, как владелец Subaru и его спутница попытались проникнуть в салон каршерингового кроссовера, водитель прокатного транспортного средства сдал назад, совершил ДТП с легковушкой, и скрылся с места противостояния, оставив на асфальте обоих визави.

Мужчина и женщина устремились в погоню за уехавшим автомобилем. Удалось ли им догнать сбежавшее авто – не уточняется.