АБР: налог на процентные доходы по вкладам может вызвать набег россиян на банки

Количество заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов растет, отмечено в письме "Ассоциации банков России" (АБР) на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

По мнению АБР, такое поведение клиентов вызвано предстоящим введением налога на процентные доходы по вкладам в размере от 1 млн руб., сообщает РИА Новости.

Поскольку гражданам не разъяснили порядок и сроки введения налога, многие клиенты просто не поняли его суть, поясняет АБР. Все это может вызвать "набег на банки, первые признаки которого уже видны", подчеркивает АБР.

Президент Владимир Путин выступил 25 марта с обращением к россиянам, в котором предложил принять ряд "непростых экономических мер". Одна из таких мер — ведение налога в размере 13% на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги, если размер вклада или вложений превышает 1 млн руб. Поступления в бюджет от этого налога пойдут на поддержку граждан, оказавшихся в трудном положении.