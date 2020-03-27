  • USD
    78.7223
  • EUR
    85.9648
  • IMOEX
    2447.92
  • RTSI
    991.84
  • DJA
    7412.43
  • NASDAQ
    7797.54
  • BRENT
    25.79
  • ГАЗПРОМ
    177.56
  • Газпрнефть
    301.15
  • Роснефть
    309.65
  • АЛРОСА
    59.9
  • Сбербанк
    185.13
27 марта 202010:51

АБР: налог на процентные доходы по вкладам может вызвать набег россиян на банки

Количество заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов растет, отмечено в письме "Ассоциации банков России" (АБР) на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

По мнению АБР, такое поведение клиентов вызвано предстоящим введением налога на процентные доходы по вкладам в размере от 1 млн руб., сообщает РИА Новости.

Поскольку гражданам не разъяснили порядок и сроки введения налога, многие клиенты просто не поняли его суть, поясняет АБР. Все это может вызвать "набег на банки, первые признаки которого уже видны", подчеркивает АБР. 

Президент Владимир Путин выступил 25 марта с обращением к россиянам, в котором предложил принять ряд "непростых экономических мер". Одна из таких мер — ведение налога в размере 13% на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги, если размер вклада или вложений превышает 1 млн руб. Поступления в бюджет от этого налога пойдут на поддержку граждан, оказавшихся в трудном положении.

Сейчас

11:24

Оперштаб скорректировал данные по скончавшимся и заболевшим коронавирусом в России

11:07

Коронавирус проник в Севастополь из-за нерадивых граждан

08:44

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

08:25

Авиасообщение России с другими странами остановлено

01:08

США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям COVID-19

23:41

СМИ: певец Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке

21:07

Более полумиллиона человек в мире заражены коронавирусом

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Коронавирус разделился на подвиды и научился прятаться

Коронавирус разделился на подвиды и научился прятаться

1 час назад
Главврач Коммунарки: у Лещенко коронавирус, состояние стабильное

Главврач Коммунарки: у Лещенко коронавирус, состояние стабильное

1 час назад
ФАС исключила дефицит и накажет за спекуляции с гречкой

ФАС исключила дефицит и накажет за спекуляции с гречкой

45 минут назад
Коронавирус проник в Севастополь из-за нерадивых граждан

Коронавирус проник в Севастополь из-за нерадивых граждан

16 минут назад
"Вас маски не спасут!": на Сахалине помещенные под карантин туристы едва не устроили бунт

"Вас маски не спасут!": на Сахалине помещенные под карантин туристы едва не устроили бунт

1 час назад
Актер Николай Губенко попал в больницу с пневмонией вслед за женой

Актер Николай Губенко попал в больницу с пневмонией вслед за женой

56 минут назад
Минтруд: нерабочие дни не служат основанием для снижения зарплат

Минтруд: нерабочие дни не служат основанием для снижения зарплат

4 часа назад
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

2 часа назад
В России приостановлены бронирование мест в санаториях и работа общепита

В России приостановлены бронирование мест в санаториях и работа общепита

7 часов назад
В Москве от коронавируса вылечили еще трех человек

В Москве от коронавируса вылечили еще трех человек

2 часа назад
Сидим дома: главред "России 24" рассказал, как наладили удаленную работу

Сидим дома: главред "России 24" рассказал, как наладили удаленную работу

19 часов назад
США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям COVID-19

США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям COVID-19

10 часов назад
СМИ: певец Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке

СМИ: певец Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке

12 часов назад
Кино по выходным: в погоне за счастьем

Кино по выходным: в погоне за счастьем

57 минут назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

25.03.2020 17:30
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Из шестидесяти пассажиров на рейс в Казахстане вылетел только один

Из шестидесяти пассажиров на рейс в Казахстане вылетел только один

20 минут назад
Цены на бензин резко упали, но не в России

Цены на бензин резко упали, но не в России

24 минуты назад
Российские боксеры подозреваются в нарушении карантина

Российские боксеры подозреваются в нарушении карантина

27 минут назад
Переход к обязательности российского ПО предложили сделать единовременным

Переход к обязательности российского ПО предложили сделать единовременным

31 минута назад
Moody's и Fitch прогнозируют потери банков России

Moody's и Fitch прогнозируют потери банков России

35 минут назад
В Петербурге водитель каршеринга устроил погром на дороге и сбежал с места ДТП. Видео

В Петербурге водитель каршеринга устроил погром на дороге и сбежал с места ДТП. Видео

41 минута назад
АБР: налог на процентные доходы по вкладам может вызвать набег россиян на банки

АБР: налог на процентные доходы по вкладам может вызвать набег россиян на банки

54 минуты назад
СК квалифицировал пожар с семью жертвами в Екатеринбурге как убийство

СК квалифицировал пожар с семью жертвами в Екатеринбурге как убийство

1 час назад
Рогозин после общения с Лещенко сдал тест на коронавирус

Рогозин после общения с Лещенко сдал тест на коронавирус

1 час назад
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

1 час назад
Вести.net: Mail.Ru Group выделит 1 млрд рублей на помощь бизнесу

Вести.net: Mail.Ru Group выделит 1 млрд рублей на помощь бизнесу

1 час назад
Власти Москвы предупредили о больших пробках в пятницу

Власти Москвы предупредили о больших пробках в пятницу

1 час назад
Россияне скупают бытовую электронику и лекарства

Россияне скупают бытовую электронику и лекарства

1 час назад
Зубы запечатлевают летопись человеческой жизни

Зубы запечатлевают летопись человеческой жизни

2 часа назад
Трамп рассказал про "хороший разговор" с Си Цзиньпином о COVID-19

Трамп рассказал про "хороший разговор" с Си Цзиньпином о COVID-19

2 часа назад
Dyson наладит выпуск "принципиально нового" аппарата искусственной вентиляции легких

Dyson наладит выпуск "принципиально нового" аппарата искусственной вентиляции легких

2 часа назад
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

2 часа назад
Авиасообщение России с другими странами остановлено

Авиасообщение России с другими странами остановлено

3 часа назад
"Барселона" сократила зарплаты и рабочий день из-за коронавируса

"Барселона" сократила зарплаты и рабочий день из-за коронавируса

3 часа назад
Военные врачи из РФ определили фронт работ по борьбе с коронавирусом в Бергамо

Военные врачи из РФ определили фронт работ по борьбе с коронавирусом в Бергамо

3 часа назад
Карантин, режим ЧС, безработица: с чем столкнулся мир, борясь с коронавирусом

Карантин, режим ЧС, безработица: с чем столкнулся мир, борясь с коронавирусом

3 часа назад
Посольство РФ требует от госдепа оказания медицинской помощи Ярошенко

Посольство РФ требует от госдепа оказания медицинской помощи Ярошенко

4 часа назад
Макрон: введение пограничного контроля поставит под угрозу существование Евросоюза

Макрон: введение пограничного контроля поставит под угрозу существование Евросоюза

4 часа назад
Российские политики прокомментировали критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российские политики прокомментировали критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

5 часов назад
Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%

Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%

5 часов назад
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

6 часов назад
Где можно сделать анализы на коронавирус бесплатно

Где можно сделать анализы на коронавирус бесплатно

20 часов назад
9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

21 час назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку