Российские боксеры подозреваются в нарушении карантина

Члены сборной России по боксу, недавно вернувшиеся домой с квалификационного турнира Олимпийских игр, который прошел в Лондоне, заподозрены в нарушении карантина. Они были замечены в тренировочных залах и общественных местах.

Как сообщает Reuters, боксер Габил Мамедов опубликовал в Instagram видео из клуба в Оренбурге, которое позже было удалено. Другой представитель сборной России Расул Салиев засветился в махачкалинском кафе. Боксер также выложил видео этого события в в Instagram.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил ТАСС, что организация проверит факты и вынесет соответствующие решения.