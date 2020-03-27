Переход к обязательности российского ПО предложили сделать единовременным

ФАС доработала проект постановления правительства о переходе к обязательной установке российского ПО на электронные устройства. Теперь этот переход предлагается совершить "одним махом", а не поэтапно.

Об изменениях в проекте постановления правительства пишет РБК. Согласно новой версии документа уже с 1 июля 2020 года на смартфоны должны предустанавливаться российские программы 13 категорий, на компьютеры - 10, а на Smart TV - трех.

В список обязательных типов приложений на смартфонах также добавили облачные хранилища, голосовые и аудиовизуальные помощники, а также новостные агрегаторы. Те же требования, за исключением голосовых ассистентов, распространяются и на ПК. Для Smart TV станут обязательными три категории отечественного ПО: аудиовизуальные сервисы, приложение для просмотра обязательных общедоступных телеканалов и новостной агрегатор.

Закон об обязательном наличии российских приложений на продаваемых в России смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV, принятый в прошлом году, вступает в силу с 1 июля 2020-го. Авторы законопроекта объясняли необходимость его принятия интересами отечественных разработчиков приложений и интернет-сервисов - так их продуктам станет легче конкурировать с зарубежными аналогами, они станут доступнее для пользователей. Против нововведений выступали отраслевые организации продавцов и производителей персональной электроники - они опасаются монополизации рынка ПО и снижения деловой активности.

Новый вариант реализации закона тоже устроил не всех. Как заявил РБК представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов, развивающийся из-за эпидемии коронавируса экономический кризис не позволит производителям своевременно выполнить требования законодательства. Ранее в РАТЭК попросили премьера Михаила Мишустин отказаться от принятия постановления, чтобы избежать дефицита технически сложных товаров на рынке.