На конкурс Стенина подали заявки фотографы из 75 стран

Подведены первые итоги Международного конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина 2020 года. Всего подали заявки фотожурналисты из 75 стран мира, а общее число работ превысило пять тысяч.

Мировое фотосообщество все активнее принимает участие в конкурсе, география еще более расширилась: впервые его участниками стали молодые фотографы из Боснии и Герцеговины, Гаити, Гамбии, Гватемалы, Ирландии, Монголии, Кот-д’Ивуара, Норвегии, Парагвая и Таджикистана.

Куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник отмечает, что из года в год растет профессионализм участников. Фотоработы поражают глубиной затронутых тем и мастерством.

"Молодые фотографы" для нас уже не просто возрастная категория, конкурс имени Стенина доказал и показал, что молодость — это гарант качества и профессионализма в фотожурналистике", — говорит она.

Отбор лучших из лучших работ начнется в конце апреля. Шорт-лист объявят 16 июня на сайте.