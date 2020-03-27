27 марта 202012:35

Медработники Прикамья начали проходить онлайн-курсы помощи при коронавирусе

В Прикамье медицинские работники начали проходить онлайн-курсы, посвященные оказанию помощи при коронавирусной инфекции. Врачам предстоит освоить 2 модуля: "Профилактика, диагностика и лечение коронавируса в первичной санитарной помощи на дому" и "COVID-19: Пневмонии и вирусные поражения легких". Пройти курсы можно будет на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ, передает ГТРК "Пермь".

По последней информации, число заболевших в Пермском крае выросло 10 человек. Кроме того, 46  жителей региона с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением медиков и более 3 тысяч – на домашней самоизоляции. Всего в России подтверждены 840 случаев заболевания COVID-19 в 56 регионах.

Напомним, согласно новым поправкам в Кодекс об административных нарушениях штраф за несоблюдение карантина составлять до миллиона рублей. Эта сумма является максимальным денежный наказанием, которое может быть применено к юридическим лицам, в случае гибели кого-то из-за их действий. Для физических лиц сумма штрафа составит до 300 тысяч рублей, а для должностных — до 500 тысяч рублей. Люди, чьи действия период карантина несут угрозу для окружающих, будут наказаны штрафом от 15 до 40 тысяч рублей.

До специального распоряжения в Пермском крае также будет приостановлена работа досуговых и развлекательных учреждений. Соответсвующий указ подписал глава региона.

Текст: ГТРК "Пермь"

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