Оперштаб скорректировал данные по скончавшимся и заболевшим коронавирусом в России

В Москве зафиксирован еще один новый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Речь идет о пожилой пациентке, которая в течение пяти дней лечилась самостоятельно, не обращаясь к врачам.

При поступлении в одну из городских больниц у 70-летней пациентки была подтверждена двухсторонняя пневмония. Тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

Женщина в течение 20 лет страдала сахарным диабетом, имела терминальную почечную недостаточность и другие сопутствующие заболевания.

Таким образом, число летальных исходов в России от COVID-19 достигло трех, передает "Интерфакс".

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, всего в России по состоянию на 27 марта подтвержденных случаев заболевания коронавирусом — 196 в 16 регионах, общее число диагнозов в стране достигло 1036.

За сутки в Москве зарегистрировано 157 случаев коронавируса, 12 — в Крыму, 8 — в Подмосковье, 3 — в Волгоградской области, по 2 — в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, и по одному случаю сразу в восьми регионах: Ивановская, Орловская, Тульская, Ярославская, Ростовская, Кировская области, Дагестан и Татарстан.