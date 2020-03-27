Цены на бензин резко упали, но не в России

Стоимость автомобильного топлива резко пошла вниз в Соединенных Штатах. До рекордных значений пока далеко, но эксперты рынка опасаются, что динамика будет сохраняться и далее - на фоне перепадов цен на нефть и ситуации с коронавирусом.

Сейчас средняя стоимость галлона (3,79 л) бензина в США удерживается на отметке 2,12 доллара - такова статистика, которую приводит Ассоциация автомобильных клубов страны. Однако по данным Market Watch, многие АЗС Северной Америки уже продают бензин по цене менее 2 долларов за галлон.

Более того, ожидается, что в некоторых регионах цена может упасть до 99 центов за галлон (в пересчете на российские меры исчисления - около 18 рублей за литр). Упоминается, что как минимум одна заправочная станция в Кентукки уже выставила такой ценник.

Падение цен на топливо объясняется в первую очередь всеобщим карантином: граждане сидят по домам и практически не пользуются личным транспортом, и в такой ситуации продавцы бензина вынуждены снижать цены, чтобы хоть как-то привлечь потребителей. По официальной статистике, на прошлой неделе американцы покупали в среднем 9,7 млн баррелей бензина в день, а на этой цифра может сократиться примерно вдвое.

В национальном масштабе спрос на бензин сократится в ближайшем будущем на 25%. Вследствие этого ряд нефтеперерабатывающих заводов США уже объявил о снижении объемов производства на 25%.