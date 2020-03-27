Из шестидесяти пассажиров на рейс в Казахстане вылетел только один

Жительница Алма-Аты летела домой в самолете из Актау совершенно одна — другие 59 пассажиров, купивших билеты, отказались от путешествия.

Рабига Жумадилова, по информации "Новостей Казахстана", планировала вернуться домой 29 марта, однако из-за режима ЧП, объявленного 16 числа, засобиралась раньше. По ее словам, ей позвонили из авиакомпании и сообщили, что вылеты отменяются с 21 марта.

В назначенное время женщина пришла в аэропорт Актау и с удивлением обнаружила, что находится в зале ожидании совершенно одна. "Я жду самолет. Никого в зале нет, похоже, я полечу одна", — записала на видео свои наблюдения Рабига.

Так и случилось. В самолете ее поприветствовали по имени и предложили выбрать любое понравившееся место.

"Личный самолет меня везет в Алма-Ату", — в восторге поделилась путешественница. Полет прошел без приключений, и Рабига благополучно добралась домой.