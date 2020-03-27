Главный тренер "Амура" Гулявцев продлил контракт с клубом

Пресс-служба хабаровского "Амура" объявила о подписании контракта с главным тренером хоккейного клуба Александром Гулявцевым. Срок нового соглашения рассчитан на один год.

"Подписал новый контракт с огромным удовольствием. Гарантирую, что в следующем сезоне вы не увидите в команде равнодушных людей. Мы постараемся радовать болельщиков как можно чаще", – цитирует наставника "тигров" официальный сайт команды.

В прошедшем сезоне "Амур" под руководством Гулявцева занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.