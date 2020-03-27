ВШЭ: нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля сократит ВВП России на 1%

Нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля сократит ВВП России в 2020 году на 1%, отмечает "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ).

ВШЭ не дает прогноз по ВВП России на 2020 год, поскольку обстановка развивается достаточно непредсказуемо. Прогнозы по ВВП можно пересматривать "хоть каждый день", отмечают эксперты.

В 2020 году экономике России предстоят серьезные испытания. "Вынужденные недельные каникулы в начале апреля могут отобрать у российского ВВП в 2020 году около 1%", — поясняет ВШЭ.

Многое зависит от того, закрепят ли страны Азии свой успех в борьбе с коронавирусом и смогут ли страны Запада быстро справиться с пандемией. Если это произойдет, то экономика и цены на нефть могут начать восстанавливаться, подчеркивает ВШЭ.

Однако существуют и другие сценарии. В частности, биржевой индекс страха вырос сильнее, чем в ходе прошлого кризиса, когда российская экономика вошла в рецессию, заключает ВШЭ.