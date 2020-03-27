ФАС контролирует поставки противовирусных изделий и лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует поставки медицинских масок и лекарств, заявил журналистам в пятницу глава ФАС Игорь Артемьев.

Он заверил, что проблема с масками в стране будет решена: "Проблема с масками существует в нашей стране — и не только в нашей стране".

По словам главы ФАС, все производства масок в России работают круглосуточно: "Мы ожидаем, что в ближайшее время эта проблема должна быть снята" (цитата РИА "Новости").

Он отметил достаточность противовирусных лекарств в аптеках: государство строго регулирует цены на эти препараты. По данным ФАС, доля импортных жизненно важных лекарств в России составляет 40%.

Ранее сообщалось о резком росте продаж в аптеках из-за коронавируса.

Объемы продаж выросли на 24,4% в упаковках и на 25,1% в рублях. Росли даже продажи "БАД" — в упаковках на 23,0%, а в рублях — на 26,6%. Аптечные продажи косметики выросли на 14,7% в упаковках и на 1,6% в рублях. Продажи парафармацевтики выросли на 18,4% в упаковках и на 15,7% в рублях.