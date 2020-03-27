Памфилова не считает возможным голосование по Конституции в ЕДГ

В единый день голосования проводить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию нельзя. "Никакого совмещения быть не может! Это разные по характеру кампании, они регулируются разными законами", — подчеркнула глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам Эллы Памфиловой, совместить, как предлагают некоторые политологи, – это загубить обе кампании. Она выступает категорически против этого, сообщает "Интерфакс".

Перенос общероссийского голосования с 22 апреля 2020 года в связи с коронавирусом COVID-19 объявил президент России Владимир Путин. Элла Памфилова подчеркнула, что работа ЦИК по информированию граждан о голосовании по поправкам в Конституцию будет продолжена, чтобы граждане, потенциальные участники общероссийского голосования, были полностью проинформированы об их сути.

Также с 1 апреля переносится и досрочное голосование по внесению поправок в Конституции. Оно заморожено в связи с переносом даты всероссийского голосования.

Элла Памфилова считает, что из-за сложной эпидемиологической ситуации нужно перенести все избирательные кампании в законодательные органы регионов, планировавшиеся на апрель-май. На апрель было запланировано 46 выборов и еще 28 — на май, добавила она. ЦИК готовит правовую базу для их переноса.

"В эпидемиологической ситуации, которую мы сейчас имеем, ни о каких выборах любого уровня речь идти не может в принципе, — настаивает глава ЦИК России Элла Памфилова. — Даже если в мае ситуация улучшится кардинально, в мае тоже проводить выборы просто нереально, потому что у вас не будет никакой возможности в апреле к ним подготовиться".

За сутки в России заболевших коронавирусом стало больше на 196 человек. Всего диагноз подтвержден у 1036 человек. К сожалению, стало больше и смертей от коронавирусной инфекции. Теперь по статистике это три человека.

Пандемия коронавируса объявлена ВОЗ 11 марта. Коронавирус заразил более полумиллиона человек в 197 странах мира. Более 24 тысяч пациентов скончались. При этом почти 120 тысяч перенесли коронавирус и вылечились. Эпидемия началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. Но сейчас пальму первенства по числу зараженных перехватили США. Там число заболевших превысило китайские данные. В СЩА 82 тысячи заболевших. От коронавируса в Штатах умерли больше тысячи человек.