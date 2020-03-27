S&P снизило рейтинги Мексики и Pemex на фоне коронавируса

Международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг Мексики на фоне пандемии коронавируса, а также понизило рейтинг кредитоспособности государственной нефтяной компании Pemex из-за падения цен на нефть.

Агентство понизило суверенный рейтинг Мексики на одну ступень — с "BBB+" до "BBB". Прогноз остается "негативным".

Экономика Мексики сократилась на 0,1% в прошлом году. В этом году пандемия COVID-19 грозит вызвать более резкий спад.

"Ярко выраженные шоки COVID-19 и цен на нефть, на наш взгляд, усугубляют и без того скромный рост Мексики", — говорится в сообщении S&P.

Кредитный рейтинг Pemex снижен с "b-" до "ccc+".

Снижение рейтинга кредитоспособности Pemex обусловлено опасениями, что более слабый денежный поток из-за снижения цен на нефть и газ в течение следующих двух лет будет препятствовать способности компании выполнять свой бизнес-план, пояснило агентство.

S&P прогнозирует сокращении ВВП Мексики на 2-2,5% в 2020 году. В следующем году, по оценкам агентства, экономика должна восстановиться чуть более чем на 2%.

S&P также понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Мексики в местной валюте с "A-" до "BBB+".