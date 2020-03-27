WADA получила от России взнос в размере более 1 млн долларов

Россия выплатила Всемирному антидопинговому агентству обязательный ежегодный взнос за 2020 год. Его размер составил 1 миллион 15 977 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба WADA. Отмечается, что с каждым годом сумма взноса увеличивается на восемь процентов. В прошлом году Россия заплатила организации 946 747 долларов.

Самые большие взносы в бюджет Всемирного антидопингового агентства внесли США и Канада. Они перечислили за 2020 год 2 миллиона 714 744 долларов и 1 миллион 357 372 долларов соответственно.

Напомним, что 9 декабря 2019 года исполком WADA принял решение лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия из-за выявленных манипуляций в базе данных московской лаборатории. В 2020 году должны пройти слушания в Спортивном арбитражном суде, который вынесет окончательное решение в отношении российского спорта.