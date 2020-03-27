Новосибирский зоопарк поделился видео с веселыми играми фоссы

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило поделился роликом, где запечатлены игры самки фоссы. Хищницу привезли из Великобритании в сентябре прошлого года в рамках обмена животными для сохранения редких видов.

Фосса — самое крупное хищное млекопитающее острова Мадагаскар. Её доисторический родственник достигал размеров оцелота — 17-20 килограммов. Вид фоссы довольно своеобразный. Внешне она несколько напоминает ягуарунди и длительное время причислялась к семейству кошачьих.

Ранее в зоопарке Новосибирска эти зверей не было. В настоящее время самка фоссы полностью адаптировалась, чувствует себя отлично, сообщают "Вести Новосибирск", и комфортно обосновалась в павильоне "Тропический мир".