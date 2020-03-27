Вести.net: Huawei представил новую линейку флагманских смартфонов

Huawei представил новую линейку флагманских смартфонов P40, P40 Pro и P40 Pro+, с двойной теле-фотолинзой, с тройным и десятикратным увеличением. Разумеется, на онлайн-презентации очень много говорили как раз про фотовозможности смартфонов, сравнивали их с iPhone и Samsung и, по крайней мере со сцены, всех побеждали во всех зачетах. В общем надо признать, что у Huawei и правда получаются очень хорошие фотосмартфоны, но заявленное ныне конечно требуют проверки. Немного бытовых приземленных деталей: телефоны от Huawei наконец получили глобальный, а не внутрикитайский стандарт eSim - это значит, что электронными симками можно будет пользоваться по всему миру. И второй момент, они по-прежнему лишены глобальных сервисов, из-за американских санкций там не работают фирменные приложения и службы Google и накатить эти сервисы своими силами на данный момент представляется малореальным.

Что касается цен, то в России Huawei P40 можно будет купить за 50 000 рублей, P40 Pro за 70 000 рублей, а вот появится ли у нас топовая модель P40 Pro+ пока неясно. В Европе он будет стоить 1400 евро и выйдет в продажу 7 апреля. И еще в России, по крайней мере с запуска, не будет доступен голосовой ассистент от Huawei. Лишенная сервисов и ассистента Google китайская корпорация логично начала строить собственное решение, что делает и с прочими сервисам от Google. По отзывам первых протестировавших Celia по функционалу она очень похожа на ранние версии ассистентов от Google и Apple и ориентирована, очевидно, на Западную Европу и поддерживает английский, французский и испанский языки.

"Яндекс" меж тем начал экстренную доставку врачей, медикаментов и товаров первой необходимости. Проект назвали "Помощь рядом", для всех медицинских и социальных служб, которые оказались в сложной ситуации. "Яндекс" пообещал, что выделяет на проект 250 млн рублей. Они пойдут на оплату работы водителей. Участие собственно водителей в этом проекте строго добровольное, так как принимать другие заказы в это время они не смогут. Все задействованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию, а водители медобследование. Запускается все это в Москве и Казани, похожее предложение, как говорят, получили все регионы для работы сервиса "Яндекс.Такси", "Еда" и "Лавка". Сегодня речь идет именно о неотложной медицине. Потом компания готова помогать и с тестированием на коронавирус на дому, если потребуется.

Даниил Шулейко, генеральный директор "Яндекс.Такси": "Мы предложили городам собрать специальный отдельный флот, на котором сможем возить врачей вместо машин скорой помощи, тем самым сильно расширив их пропускную способность. Вторая часть связанная, заключается в том, что в какой-то момент на дом должны приезжать и делать тест на коронавирус, но это чуть попозже. Мы считаем, что это станет доступной услугой, которая появится на рынке".

Что еще интересно, в "Яндексе" используют опыт других стран, чтобы подготовится к различным сценариям в России. В частности, они анализируют данные израильского рынка, где у "Яндекс" есть такси, а антивирусный сценарий более жесткий. Ограничений больше, а возить и доставлять все равно надо. Ну и напомню, что буквально сутки назад Mail.Ru Group пообещал выделить ресурсов корпорации на миллиард рублей в помощь малому и среднему бизнесу. И оба ИТ-гиганта вошли в альянс по борьбе с коронавирусом.