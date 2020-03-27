Россия выступает за сокращение нефтедобычи всеми странами в мире и не будет больше сокращать добычу ради благополучия стран, избегающих международного соглашения о балансировке добычи, но получающих сверхприбыль за счет других. Таков итог онлайн-дискуссии "Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить" на площадке клуба "Валдай".

6 марта было объявлено о прекращении с 1 апреля соглашения о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и не входящими в картель странами (ОПЕК+).

"Мы считаем, что только ОПЕК+ не может участвовать в ребалансировке рынка нефти", — заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии.

По данным Минэнерго, предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки было бы "каплей в море" в условиях пандемии и непредсказуемого сокращения мировой экономики. Поэтому Россия не поддержала это предложение.

В это соглашение не входили США, которые за время трехлетнего действия соглашения увеличили добычу до объемов, которых никогда не было в стране. В итоге США вышли на первое место в мире по объемам добычи.

Пока Россия, Саудовская Аравия – крупнейшие поставщики нефти в мире – сокращали добычу ради ценовой стабильности, нефтегазовая отрасль США обрела новое дыхание за счет выросших цен. За это время американская сланцевая добыча занимала на рынке место ушедшей с рынка нефти участников соглашения ОПЕК+, заявил ранее в интервью "Россия 24" глава "Роснефти" Игорь Сечин. Из США "в 10 раз, например, увеличились поставки в Индию, в 6 раз – в Европу", — отметил он.

В США за это время была построена современная инфраструктура ТЭК – новые терминалы, 9 новых экспортных нефтепроводов, а экономика США получила новый импульс роста.

"Вы посмотрите, что происходило в течение этих трех лет нашего участия в соглашении. Бурными темпами росла нефтяная промышленность США, которая вышла на первое место в мире по производству нефти. Такого не было никогда", — отметил Сечин в интервью телеканалу "Россия 24".

Новое международное соглашение о сокращении добычи нефти ради сокращения ее избытка на рынке и поддержания цен будет возможно только при участии в соглашении гораздо большего количества стран, например, США, Норвегии, Бразилии, Мексики, которые увеличиливали добычу и получали свехприбыль за счет других.

С начала марта нефтяные цены снизились в 2 раза. Страны нефтяного альянса ОПЕК+ не смогли договориться ни о сокращении объемов добычи нефти, ни о продлении прежних условий. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу стран участников сделки.

Цена нефти вырастет до $50–60 за баррель к концу этого года при снижении добычи сланцевой нефти в США, отметил Сечин. "Ряд компаний, связанных со сланцевой добычей, уже прекращают свою работу. И это приведет к какой-то новой балансировке", – отметил он в интервью "Россия 24".