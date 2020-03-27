Тренер "Локомотива" Семин не признался в интересе к Кокорину

Наставник столичного футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что железнодорожники интересуются возможным переходом в "Локо" нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который весенний этап чемпионата России проводит в ФК "Сочи".

"Не имею права что-то говорить про чужого игрока, — цитирует тренера "Локомотива" Спортбокс.Ru. – А за всеми комментариями по этому поводу, пожалуйста, не ко мне".

Стоит напомнить, что об интересе "красно-зеленых" к фигуре Кокорина говорилось уже в конце зимы, когда было неясно, где футболист продолжит карьеру: "Зенит" собирался отдать его в аренду, но сам игрок всерьез возражал против перехода в "Сочи". Тогда и возник впервые слух о том, что "Локо" хочет перекупить форварда у питерской команды.