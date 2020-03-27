Воронежский зоопарк закрыт для посетителей

Воронежский зоопарк "Червлёный Яр" закрыли для посетителей. Такое решение принято в связи опасностью распространения коронавирусной инфекции. Когда жители региона смогут снова полюбоваться на животных – пока неизвестно. О том, когда будет возобновлена работа сообщат дополнительно, сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на сайт зоопарка.

"Данная мера является вынужденной, она нужна для нашей общей безопасности. На этот период сотрудники зоопарка будут заботиться о животных в особом режиме. В соцсетях мы обязательно вас порадуем новыми историями о наших питомцах, которые уже подготовили специалисты научно-просветительного отдела, – говорят в зоопарке.



Напомним, с 28 марта студенты вузов отправятся на вынужденные каникулы, также будут закрыты школы и детсады, фитнес-лубы, ТЦ, рестораны и кафе. Накануне губернатор региона призвал воронежцев из-за пандемии коронавируса оставаться в ближайшую неделю дома и не терять при этом оптимистический настрой.