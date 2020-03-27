АвтоВАЗ скорректирует прайс-листы всех моделей уже с 1 апреля

В последний раз цены на автомобили Lada тотально поднимались с 1 января, но нынешнее повышение, по слухам, отнюдь не связано с колебаниями валютных курсов: предположительно, речь идет о плановом подорожании, и будет оно относительно небольшим.

Завод уже якобы разослал всем дилерам информационное письмо с уведомлением о повышении - об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Российская газета". По данным издания, в среднем тольяттинские автомобили подорожают на 5-10 тысяч рублей.

К примеру, минимальная стоимость седана Lada Granta увеличится с нынешних 455 900 рублей до 460 900 рублей, базовая Lada Vesta подорожает с 629 900 до 636 900 рублей, за Lada Xray придется заплатить не 619 900, а уже 626 900 рублей, Lada Largus будет стоить не 615 900, а 622 900 рублей, и, наконец, минимальная цена Lada 4x4 поднимется с 553 900 до 559 900 рублей.

Источники издания утверждают, что переписывание ценников - не экстренная, а запланированная мера. Однако по другим данным, повышение цен может быть связано с ажиотажным спросом на машины, который якобы наблюдают дилеры АвтоВАЗа.

Стоит отметить, что о возможном повышении цен на заводе предупреждали еще в начале весны. Тогда эту меру как раз-таки называли вынужденной и связывали с обвалом курса рубля и цен на нефть, а также с ростом стоимости сырья.