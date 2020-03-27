Единая лига ВТБ официально объявила о досрочном завершении сезона

Баскетбольная Единая лига ВТБ приняла решение завершить досрочно сезон-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса в России. Совещание по этому вопросу состоялось днем ранее, однако только 27 марта было официально объявлено об окончании турнира.

"После подведения результатов заочного голосования совета Лиги большинством голосов принято официальное решение досрочно завершить сезон. Вчерашние комментарии руководителей клубов не имели под собой юридических оснований", – цитирует генерального директора организации Илону Корстин официальный сайт Лиги.

Напомним, что 26 марта президент саратовского "Автодора" Владимир Родионов сообщил о досрочном завершении сезона.