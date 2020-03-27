Собянин призвал эффективно воспользоваться выходными

Выходные дни с 28 марта по 5 апреля необходимо как можно эффективнее использовать для предотвращения распространения коронавируса, призвал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нам сейчас нужно использовать их для превентивных мер настолько эффективно, насколько это возможно", — сказал Собянин на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Также власти сформировали перечень необходимого коечного фонда и медицинского оборудования для больниц в каждом регионе. Речь идет об аппаратах ИВЛ, реанимациях, обеспечении кислородным питанием.



В среду Владимир Путин в своем обращении к стране сказал, что следующая неделя будет нерабочей. Он призвал всех россиян поберечь себя и остаться дома. На следующий день Сергей Собянин объявил, что с 28 марта до 5 апреля в столице будет закрыты все торговые центры, парки, рестораны и салоны красоты. Отменены все развлекательные мероприятия.

В пятницу число заболевших COVID-19 в России достигло 1036 человек, из них в Москве – 703.