Саудовской Аравии не удается найти покупателей на дополнительные объемы нефти

Саудовская Аравия пытается найти клиентов для покупки ее дополнительно добытой нефти в рамках ценовой войны на нефтяном рынке, поскольку спрос резко вырос на фоне вспышки коронавируса и фрахтовых ставок, передает Reuters.

Отмечается, что совокупность этих факторов подорвала стремление королевства, которое считается лидером ОПЕК, захватить долю на рынке за счет расширения производства нефти.

Источники сообщили, что нефтеперерабатывающие заводы Royal Dutch Shell и США сократили потребление саудовской нефти, финская Neste не закупала нефть королевства в апреле, а индийские нефтеперерабатывающие заводы пытались задержать поставки. Польские нефтепереработчики также снижают покупки, добавили они.

Unipec, торговая группа крупнейшего в Азии нефтеперерабатывающего завода Китая Sinopec, также решила не закупать больше саудовской нефти в апреле после повышения ставок фрахта, сообщили источники.

Крупнейший в мире экспортер нефти планирует резко увеличить экспорт после краха в этом месяце трехлетнего соглашения о сокращении поставок между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими производителями, включая Россию (ОПЕК+).

Но с учетом того, что спрос также падает из-за глобальных мер по сдерживанию вспышки коронавируса, нефтяные компании снижают темпы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и не спешат покупать дополнительные объемы у Саудовской Аравии, сообщили источники.

Ожидается, что мировой спрос на нефть в ближайшие месяцы упадет на 20%, заявил ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Наряду с последствиями коронавируса, как заявили источники, рост расходов на перевозку также сказывается на ситуацию на рынке.

Саудовская Аравия заявила, что она не может предоставить фрахтовые скидки на грузы в соответствии с условиями контракта из-за скачка ставок на использование танкеров.