Марсело может снова стать одноклубником Криштиану Роналду

Игрок обороны футбольной сборной Бразилии и мадридского "Реала" Марсело может перейти в итальянский "Ювентус". Сразу несколько инсайдеров подтвердили предметный интерес главного тренера "Старой синьоры" Маурицио Сарри к защитнику "сливок", поскольку намерен усилить позицию левого края.

При этом, как сообщает испанское издание Marca, тренер "Юве" намерен создать конкуренцию для Алекса Сандро, который играет на этой же позиции и на сегодня является единственным надежным столпом обороны на краю. Сам футболист скорее всего будет заинтересован в переходе и "Королевский клуб" не будет препятствовать в осуществлении трансфера.

Правда, как еще прошлой осенью сообщали источники в "Ювентусе", в переходе Марсело заинтересован и лидер нападения команду португалец Криштиану Роналду, который ранее перебрался в Италию из "Реала". Криш обращал внимание руководства "Старой синьоры" на нескольких игроков, включая Марсело, а к мнению португальца в Турине прислушиваются. Действующий контракт бразильца с "Реалом" истекает летом 2022 года.