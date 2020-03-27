На американском авианосце коронавирусом заразились 25 моряков

На атомном авианосце USS Theodor Roosevelt ВМС США выявили 25 моряков, инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом стало известно телеканалу CNN из собственного источника в Вооруженных силах. Причем число заболевших может увеличиться в несколько раз, не исключил собеседник журналистов.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томаса Модли заявил, что по данным на 24 марта среди матросов и офицеров авианосца зафиксированы три случая заражения. Позднее чиновник уточнил: количество инфицированных выросло, но не неизвестно на сколько. Тестирование на коронавирус пройдет весь экипаж USS Theodor Roosevelt, цитирует Модли агентство ТАСС.

На атомном авианосце США служат примерно 5 тысяч человек: 3 тысячи моряком, 1,5 тысячи авиаспециалистов и около 500 других военнослужащих. Командование приняло решение отменить все заходы в порты.

Авианосец USS Theodor Roosevelt – представитель кораблей класса "Нимиц". Длина – 332 метра, ширина – 40 метров, водоизмещение — 88 тысяч тонн. На борту авианосца базируются более 60 самолетов. Среди них многоцелевые истребители F/A-18, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-6B, летающие радары E-2C, а также морские вертолеты Sea King и иногда палубные транспортники.