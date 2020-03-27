Ростовские медики выходили малютку весом 460 грамм

Медики Ростовского областного перинатального центра совершили настоящее чудо — им удалось выходить недоношенную девочку. Она родилась на 13 недель раньше срока с весом 460 грамм и ростом 27 сантиметров. За жизнь малютки больше 100 дней боролась бригада реаниматологов-неонатологов.

София, так назвали кроху, родилась 27 ноября 2019 года. У ее мамы во время беременности развилось серьезное заболевание, угрожающее жизни. Поэтому было принято решение провести экстренные роды.

Сейчас маленькая пациентка набрала уже 3 килограмма. Ее сняли с аппарата ИВЛ, она самостоятельно дышит и ест, а также активно реагирует на голоса и стала улыбаться. Девочку еще продолжат наблюдать в течение нескольких лет, но уже сейчас медики утверждают, что проблем со здоровьем быть не должно.

Как рассказали ГТРК "Дон-ТР" в Перинатальном центре, младенцы с весом до 500 грамм во всем мире выживают очень редко, поэтому София — большая командная победа ростовских врачей.