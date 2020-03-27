27 марта 202014:01

Ростовские медики выходили малютку весом 460 грамм

Медики Ростовского областного перинатального центра совершили настоящее чудо — им удалось выходить недоношенную девочку. Она родилась на 13 недель раньше срока с весом 460 грамм и ростом 27 сантиметров. За жизнь малютки больше 100 дней боролась бригада реаниматологов-неонатологов.

София, так назвали кроху, родилась 27 ноября 2019 года. У ее мамы во время беременности развилось серьезное заболевание, угрожающее жизни. Поэтому было принято решение провести экстренные роды.

Сейчас маленькая пациентка набрала уже 3 килограмма. Ее сняли с аппарата ИВЛ, она самостоятельно дышит и ест, а также активно реагирует на голоса и стала улыбаться. Девочку еще продолжат наблюдать в течение нескольких лет, но уже сейчас медики утверждают, что проблем со здоровьем быть не должно.

Как рассказали ГТРК "Дон-ТР" в Перинатальном центре, младенцы с весом до 500 грамм во всем мире выживают очень редко, поэтому София — большая командная победа ростовских врачей.

Главный врач Перинатального центра Ростовской области Максим Уманский отметил: "Нам удалось выходить ребенка весом 460 грамм, и это первый успешный случай в Ростовской области. Такое стало возможным благодаря всем тем технологиям, которые ежедневно внедряются в современную медицину, но даже сейчас они не позволяют выхаживать всех детей с массой около 500 граммов. Мы потихонечку подбираемся к тем сложно выполнимым задачам, которые перед нами ставит правительство. Делаем все возможное, чтобы максимально оказывать помощь детям, рожденным после 22 недель. Этот случай — большой успех для перинатальной медицины".

Текст: ГТРК "Дон-ТР"

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