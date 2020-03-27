Доктор Мясников объяснил, почему пожилые люди чаще умирают от COVID-19

Врач и ведущий программы "О самом главном" на канале "Россия 1" Александр Мясников рассказал, почему коронавирус COVID-19 особенно опасен для пожилых людей и почему они из всех заразившихся умирают чаще всего.

"Новая короновирусная инфекция особенно опасна пожилым людям". Постулат правильный, но не точный. Точный будет звучать так: любая инфекция особенно опасна пожилым людям", – написал Мясников в Telegram.

Врач пояснил, что зараженный человек умирает не от самого вируса, а от вызванного им заболевания.

"Коронавирус (и давно известные его разновидности, и COVID-19) в 90 процентах случаев вызывает лишь банальное ОРЗ. Человек может умереть от пневмонии, вызванной короновирусом, – рассказал Мясников. – И "старые", давно известные разновидности коронавируса могут вызывать пневмонию с уровнем смертности у пожилых в 10 процентов".

Пневмония, по словам врача, опасна для пожилого человека независимо от того, чем она вызвана – коронавирусом, вирусом гриппа или пневмококком.

Мясников привел следующие данные: от пневмонии ежегодно умирают примерно 1,5-2 миллиона человек, следовательно, за три месяца (особенно зимних) она уносит 500 тысяч жизней.

"За сходный период в три месяца 2020 года от коронавирусной пневмонии умерло 20 тысяч человек (в мире – ред.), – продолжил врач. – В 2018 году, по официальным данным, в России от пневмонии умерло 25 тысяч человек".

Что касается нынешней смертности зараженных COVID-19 в России, то они, по словам эксперта, единичны, и трудно сказать, можно ли их все отнести на счет именно пневмонии.

"Смертность от бактериальных и вирусных пневмоний у пожилых достигает 25 процентов. Так что 14-процентная смертность среди лиц старше 70 лет от коронавирусной пневмонии в Италии – показатель хорошей работы врачей", – отметил Мясников.

По данным на 27 марта, в России число зараженных COVID-19 составило 1036 человек. В мире число зараженных составило почти 593 тысячи человек. В Европе наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка сложилась в Италии и Испании.