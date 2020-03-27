Бомба, машина, переписка с ИГ: ФСБ сообщила о предотвращенном теракте

В ходе спецоперации сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Краснодаре, планировавший его преступник был связан с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает "Интерфакс".

Задержанный — гражданин РФ 1993 года рождения. В его автомобиле найдено самодельное взрывное устройство.

В ФСБ отметили, что при обыске у задержанного обнаружена переписка с находящимися за рубежом членами запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", что является подтверждением его преступных планов.