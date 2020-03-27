Ждем результата теста: Юлия Проскурякова попросила не дергать Игоря Николаева

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала в своем "Инстаграме" пост, в котором попросила сопереживающих певцу не дергать его, а дождаться результата теста на коронавирус.

"До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я , ни наш директор никто из нашей семьи!" – написала супруга Николаева и попросила проявить в данной ситуации такт и понимание, поскольку Игорю сейчас "нужно отдыхать и не нервничать".

Помощница артиста в комментарии телеканалу "360" также не стала развернуто отвечать на вопрос о состоянии певца, отметив лишь, что "все мы люди, все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем".

Накануне сообщалось, что Игоря Николаева госпитализировали в больницу в поселке Коммунарка, где находятся пациенты с коронавирусом и подозрением на него.



В этом же медцентре сейчас находится певец Лев Лещенко, у которого тест на коронавирус оказался положительным.

По последним данным, его состояние улучшилось: певцу больше не нужна высокая кислородная поддержка, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что корорнавирус подтвердился у писателя Бориса Акунина, который в последние годы проживает в Лондоне.