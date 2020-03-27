"Роскосмос" может изменить график пусков из-за остановки производства спутников в Европе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проведет совещание по пересмотру графика пусков в 2020 г. из-за остановки производства космических аппаратов в Европе на фоне пандемии коронавируса.

В "Роскосмосе" пройдет ряд совещаний, одно из которых - по развитию орбитальной группировки, второе — по уточнению планов пусков на 2020 г. в связи с остановкой производства приборов в европейских странах, поскольку эти приборы и спутники намеревались выводить в космос российскими ракетоносителями, сообщает ТАСС. На 28 марта намечено совещание по созданию грузового пилотируемого корабля "Орел" и выполнению гособоронзаказа.

"Роскосмос" намеревался выполнить в 2020 г. почти в два раза больше космических пусков, чем в 2019 г.

В 2019 г. Россия провела 25 космических пусков — 13 пусков с космодрома "Байконур", восемь — с космодрома "Плесецк", один — с космодрома "Восточный", три — с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил ранее, что намеченное на 2019 г. обновление военной спутниковой группировки сорвано, по указанию президента Владимира Путина создана спецкомиссия.

Россия в 2019 г. не выполнила почти 50% из заявленных космических пусков по различным причинам, среди которых названы и недостатки в организации работы. Единственным достижением ракетно-космической отрасли в 2019 г. оказалась безаварийность космических пусков, подчеркнул Борисов.