Клубы английской премьер-лиги против досрочного чемпионства "Ливерпуля"

В футбольной Англии назревает серьезный кризис. Ряд руководителей клубов премьер-лиги резко изменили свою позицию относительно незавершенного чемпионата страны, в котором "Ливерпуль" лидирует с огромным отрывом в 25 очков. Теперь многие хотят отмены всего сезона и переигровки с нуля.

При этом всего неделю назад во время встречи представителей всех 20 клубов премьер-лиги было решено, что нынешний турнир высшего английского дивизиона должен быть доигран. Правда, в первую очередь речь шла не о какой-то спортивной справедливости, а о том, что клубам придется выплатить 762 млн фунтов стерлингов (835 млн евро) телекомпаниям, если турнир будет прерван.

И вот мнение части клубов резко изменилось, сообщает интернет-издание The Athletic. Отдельные участники чемпионата выступают за немедленную остановку турнира и его полную переигровку в будущем. Инсайдеры сообщают, что все чаще в частных беседах слышны сомнения в том, что сейчас можно играть в футбол. Существует и мнение, что играть при пустых трибунах во время пика пандемии коронавируса – неверно с точки зрения этики.

В частности, некоторое время назад вице-президент клуба "Вест Хэм Юнайтед" Каррен Брэйди выразила мнение, что результаты сезона в премьер-лиге следует признать недействительными. Для того чтобы принять какое-либо решение о продолжении или переигровке сезона, нужны голоса минимум 14 клубов из 20.

Обиднее всего, конечно, будет "Ливерпулю", который в этом незадавшемся для других сезоне проиграл всего один матч, едва не побив всеанглийский рекорд по набранным очкам. Если чемпионат отменят в угоду конкурентам "красных", которые были не слишком убедительны на футбольном поле, то может случиться большой скандал.