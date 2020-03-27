УАЗ превратил "головастика" в самосвал

Ульяновский автозавод анонсировал появление нового автомобиля из серии "специальных грузопассажирских": полноценный самосвал на базе бортового УАЗ-330365 (в народе прозван "головастиком") разработан в содружестве с нижегородским "Заводом автофургонов".

Новинка сохранила габариты грузовой платформы "донорской" модели - они составляют 2680х1870х400 мм. Однако специально для самосвала пол кузова укрыли листовой сталью толщиной до 1,5 мм - для того, чтобы платформа выдерживала заявленный вес, который, по официальным данным, превышает тонну.

Максимальный угол наклона кузова составляет 45 градусов, а подъем обеспечивается четырехсекционным гидроцилиндром и 12-вольтовой гидравлической станцией. На заводе особо отметили, что выпускает этот узел совместное итало-шведское предприятие. Кроме того, кузов снабжен дополнительным механическим упором, а управлять его подъемом можно прямо из кабины при помощи выносного пульта.

Самосвал получил 2,7-литровый атмосферный мотор ЗМЗ с отдачей в 112 л.с. и 198 Нм крутящего момента, 5-ступенчатую механику и классическую систему полного привода. Выпуском новинки займется "Завод автофургонов", расположенный в Нижнем Новгороде. Продажи самосвала уже стартовали, причем на УАЗе рассчитывают, что особо он придется по нраву частникам и предприятиям из областей сельского и коммунального хозяйства.

Кроме того, УАЗ пообещал в ближайшее время вывести на рынок еще и аналогичный самосвал на платформе "Профи".