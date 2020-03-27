Переговоры ЕС с Великобританией поставлены на долгую паузу

Запланированные раунды переговоров о будущих отношениях Великобритании с Евросоюзом были отменены из-за пандемии коронавируса, а британское правительство не представило всеобъемлющий юридический текст для работы обеих сторон, пишет The Guardian.

Во время брифинга Европейской комиссии в четверг посланникам столиц стран ЕС было сказано, что проведение переговоров с помощью видеоконференций оказалось невозможным.

Обе стороны пытаются найти способ поддержать диалог в ближайшие недели и месяцы, чтобы начать переговоры, но предыдущий график раундов переговоров был отменен.

Источники в ЕС сообщили, что тот факт, что Великобритания еще не представила юридический текст, только увеличил сложность переговорного процесса.

13 марта Европейская комиссия опубликовала проект договора на 441 странице, который охватывает все аспекты будущих отношений. Великобритания вышла из состава ЕС 31 января и должна до конца года договориться о новых отношениях в сфере экономики и безопасности или перейти на торговлю с ЕС на условиях ВТО с большими тарифами.