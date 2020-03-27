Банк России утвердил меры по поддержке граждан и экономики

ЦБ РФ опубликовал перечень мер поддержки граждан, экономики и финансового сектора, пострадавших из-за карантинных ограничений.

Банк России помимо ранее предоставленной ликвидности экономике и банкам принял решение реализовать новую программу поддержки: помощь получат пострадавшие отрасли экономики и граждане-заемщики, а для банков смягчат нормативные требования для сохранения их возможности кредитовать экономику.

Помощь гражданам

ЦБ рекомендует кредиторам при обращении заемщика с заявлением о реструктуризации его долга из-за снижения уровня дохода с 1 марта 2020 года быстро реагировать и помогать заемщику. Кредиторы для таких заемщиков не должны начислять штрафные проценты и пени.

В этом случае кредиторы смогут не отражать в балансе такие кредиты как реструктурированные, и поэтому не надо создавать под них резервы до 30 сентября 2020 года. Просрочка по таким кредитам не должна превышать 30 дней на 1 марта 2020 года.

Такие заемщики должны получить полноценную возможность привлекать кредиты и займы.

Поэтому все возможные нарушения графика платежей по кредитам не должны отражаться для таких заемщиков в кредитных историях с 1 марта по 30 сентября 2020 года.

Поддержка отраслям

Сектора экономики испытывают сложности из-за карантинных ограничений. Многие компании теряют доходы. Поэтому Банк России принимает меры для кредитования таких компаний – для пополнения оборотных средств и выплату заработной платы, реструктуризации кредитов.

Ранее эту поддержку получил малый и средний бизнес транспорта и туризма, гостиничный бизнес.

Регулятор расширил список получателей такой помощи. Теперь на поддержку ЦБ могут рассчитывать компании общественного питания, культуры, образования, спорта, отдыха и развлечений, организаторы конференций и выставок, сектор аренды (выставочные залы, торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная торговля), розничная торговля товарами, стоматологи.

Банк России рекомендует кредиторам не ухудшать оценку качества обслуживания долга до 30 сентября 2020 года для таких заемщиков после 1 марта.

В этом случае кредиторам не надо формировать резервы под потери для таких кредитов.

Банк России рекомендует кредиторам помогать заемщикам переходить с валютного кредитования на рублевое в случае обращения заемщика при отсутствии валютных доходов.

Для таких валютных заемщиков не надо ухудшать качество обслуживания долга в случае реструктуризации.

ЦБ совместно с правительством России уточнил программу кредитования малого и среднего бизнеса — до 150 миллиардов рублей направляется на поддержку кредитования банками таких компаний сектора для выплаты заработной платы сотрудникам.