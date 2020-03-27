Появилось видео задержания боевика в Краснодаре

ФСБ опубликовала видео задержания боевика в Краснодаре, который оказался 27-летним гражданином России.

При задержании преступник не смог оказать сопротивления. В машине у него была найдена самодельная бомба, начиненная саморезами, и материалы для создания взрывчатки.

Ранее сообщалось, что у пойманного боевика при обыске была обнаружена переписка с находящимися за рубежом членами организации ИГИЛ (запрещена в России).